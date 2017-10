Mur de nuages sur le Roussillon

Dim. originale 3968*2976px

Voulant tenter ma chance pour capter une mer de nuages, je suis tombé sur un véritable mur de Stratus. Des entrées maritimes formant une masse épaisse qui dépassait largement les cimes des Albères.



Sur cette photo, ce mur capté à environ 850m. A droite le Pic de Saint Christophe (1015m) qui était ennuagé par les entrées maritimes espagnoles passant en France. Ce flux de sud dynamique créa une bande étroite plus sèche et venteuse le long du massif, seul endroit duquel on pouvait voir le soleil et découvrir l'énorme mur de nuages particulièrement malmené par le vent !



