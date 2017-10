Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Comme prévu par Arome, des stratus sont arrivés depuis l'océan en fin de nuit et mettrons plusieurs heures pour se dissiper. Celle-ci se fera entre 11h30 et 12h30 et la température grimpera rapidement ensuite.

Pour l'heure il fait 12,5 °C et cela ne bougera pas beaucoup avant l'apparition des premières trouées.