Lescun du pic d'Ourtasse

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/8.0

Focale 9.12 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Journée à nouveau estivale en Pyrénées, l'occasion de filer en vallée d'Aspe dans le cirque de Lescun pour escalader le pic Ourtasse.

On peut reconnaître au centre l'Ossau émergeant de la vallée éponyme, le pic de Sesques à sa gauche, le pic la Marrère et le Bergons (à gauche toute) ; à droite le Labigouer et en-bas le village de Lescun et le plateau de Lhers à l'arrière.