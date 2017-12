Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

La matinée fut encore très nuageuse mais sèche, cet après midi a été plus ensoleillé mais la température n'est pas montée plus haut qu'hier avec 8.7 °C.

Ce soir le ciel est presque entièrement dégagé laissant apercevoir les Pyrénées et notamment le Pic du Midi de Bigorre à droite.