Dim. originale 2203*1000px

Appareil FUJIFILM

X-T2

Exposition 1/10 sec

Ouverture f/4

Focale 55 mm

ISO 3200

Objectif XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2017 (Windows)

La tempête est terminée.



Après avoir ravagé la Grande Sûre dimanche et lundi sous le foehn puissant et chaud, la neige est revenue en force cette nuit et mardi.



La Grande Sûre (prise ici depuis Voiron à la va vite !) a pris sa revanche et son versant ouest, le plus beau, s'est à nouveau revêtit d'un épais manteau blanc.



Découvrez en bonne qualité ici => https://benoitexbrayatphotographies.myportfolio.com/chartreuse



Page facebook => https://www.facebook.com/BenoitExbrayatPhotographe/



Crédit Photo: © Benoît Exbrayat

https://benoitexbrayatphotographies.myportfolio.com/