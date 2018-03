Le soleil brille sur la Provence en cette matinée, dans une ambiance calme, autant dans l'air que sur la Méditerranée désormais assagie. Seuls quelques traces de fins cirrus circulent pour le moment sur l'Ouest et le Nord de la région.



Les effets de la tempête Ana sur le littoral marseillais sont bien visibles, comme ici sous la Corniche sur la plage de sable du Prophète, dont une grande partie est désormais recouverte par une épaisse et solide couche de feuilles de posidonies, cette plante à fleurs sous-marine endémique de la Méditerranée, et véritable clef de voute de l'écosystème de la Grande Bleue.

Ces feuilles, accumulées par la houle sur la plage, vont ainsi la protéger des vagues durant tout l'hiver, empêchant toute érosion et fuite du sable vers le large. On appelle ces accumulations de laisse de mer des banquettes, phénomène naturel dont la présence hivernale sur les plages méditerranéennes est lui aussi indispensable à l'écosystème local.



