A défaut de nuit des étoiles c'est une soirée paillettes à Gap . il neige à température à peine négative mais les flocons sont rarement en étoile et le plus souvent constitués de minuscules aiguilles imbriquées les une dans les autres avec parfois (comme ici)un petit amas compact .ce flocon de 1 cm ne s'est pas disloqué grâce à sa chute sur du velours . (photo faite avec obj macro et flash annulaire).