éclaircie surprise en fin de journée

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D60

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/3.5

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif 18-55mm f/3.5-5.6

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.01

le ciel est resté nuageux avec quelques rares éclaircies...la neige tombée à 1000 m hier a une fois de plus disparue avec la pluie ...le soleil couchant illumine les montagnes qui sont bien enneigées ...le vent d'Ouest est sensible et le ressenti est frigorifiant avec 4°C...