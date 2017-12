Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D60

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/7.1

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif 18-55mm f/3.5-5.6

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.01

le ciel s'est dégagé d'un seul coup laissant un reliquat de quelques stratocumulus au moment du soleil couchant...le vent d'Ouest et sensible et renforce l'impression

de froid pénétrant et très désagréable.