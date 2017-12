Arrivée de l'obscurité,puis pluie!

Les paquets pluvieux arrosant l'ouest et le nord de la région ont finit par arrivée ici,le temps est obscurcit,la luminosité est très basse,il pleut de maniére assez continue (et non sous formes d'averses comme initialement prévue) et modérée depuis plusieurs dizaines de minutes.Temperature actuelle de 5 degrés en ce moment,temperature maximale de 7 degrés cette nuit. La masse nuageuse à commencer à se faire compacte,dense dès les premières heures de l'après-midi avec quelques gouttes,mais la pluie a tarder.Matinee plus en faveur des éclaircies,bien que toujours nuageuse.Cette nuit,agitation notamment en milieu de nuit avec une ligne d'averses (sans orages ici),pluies poussées par un vent banal (40/50-60 km/h) en dessous puis brusque fort coup de vent en rafales,avec des bourrasques parfois violentes par saccades,atteignant a vu d'½il sûrement les 90 km/h!Ensuite vent assez fort,puis à nouveau des rafales (légèrement moins intense que les précèdentes) soufflant jusqu'a 75-80 km/h 1 ou 2 heures environ après celui d'avant.Fin de nuit plus calme (quelques gouttes passagères et un vent beaucoup moins fort).Hier/mercredi :de la flotte en deux épisodes distinctes : entre la fin de la nuit et le milieu de la matinée,puis entre la fin de l'après-midi et la fin de la soirée,une quinzaine de millimètres au total.Entre les deux,ciel gris et totalement couvert.Temperature maximale : 9 degrés hier soir;temperature minimale : 2,5 degrés au cours de la nuit précédente.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)