Appareil FUJIFILM

X20

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/3.6

Focale 20.2 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Spot

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS3 Macintosh

Les coups de vent se succèdent depuis une semaine, et la température varie beaucoup d'un jour à l'autre : doux aujourd'hui, bien plus frais demain.

On profite de quelques brèves éclaircies malgré le vent qui se renforce à nouveau...