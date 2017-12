Front pluvieux (enroulement autour d'une mini-dépression plus au sud),une pluie parfois presque soutenue avec des gouttes de pluies dont certaines sont "grasses" et assez lourdes,un signe que la transition pluie et pluie/neige mêlée ne doit pas être loin au dessus de nos têtes (100-150 mètres).Temperature actuelle d'environ 4 degrés en ce moment,donc un peu trop juste pour apercevoir les flocons de neige parmis la pluie.Temperature minimale : 3 degrés cette nuit.il y eu quelques petites pluies par moments cette nuit ainsi qu'hier en fin de soirée après le front pluvieux en fin d'après-midi (d'hier).

