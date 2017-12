Sans titre

Cette seconde partie d'année restera en Provence comme l'une des plus sèches, mais aussi comme particulièrement ventée, comme ce samedi. Les coups de Mistral sont au moins hebdomadaires (et de préférence les fins de semaine), favorisant une sécheresse exceptionnelle. Ainsi, on n'atteindra pas, pour la seconde année consécutive, les 300mm annuels sur la StatIC de Marseille-Corniche, une récurrence dont les effets se constatent mois après mois sur la végétation, entre autres...

