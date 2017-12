Après l'agitation venteuse de la fin de semaine, c'est comme souvent durant les jours ouvrables que l'anticyclone permet de belles et agréables journées d'hiver.

Ce mardi en est un bel exemple, le Mistral ayant totalement disparu de l'agglomération marseillaise, se limitant aux abords du Rhône. La Méditerranée en profite pour retrouver son habituelle limpidité, et un calme olympien que l'on n'avait plus constaté depuis un certain temps.

Dans le ciel bleu, seuls de rares bancs d'altocumulus passagers agrémentent le ciel de Provence.



Photo pruse en direction du NNO depuis le Club Nautique des Dauphins Corniche.

