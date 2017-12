la "barre de Bayard" de ce matin s'est déchirée et nous offre ce paysage caché . quelques lambeaux de ce brouillard givrant sont encore présents (surtout à droite). le givre habille les arbres et les herbes sur leurs côté à l'ombre .malgré le soleil radieux un léger vent de NE maintient la température négative.

Vue vers la montagne de Charance et le pic de Gleize (2160m) depuis les hauteurs du col Bayard