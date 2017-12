Paysage ,horizon perdu dans le brouillard comme c'est le cas depuis cette nuit,visibilité souvent bien réduite.La temperature reste constante et n'évolue quasiment pas depuis ce matin avec une temperature actuelle de 3 petits degrés en ce moment et le thermomètre ne dépassera pas les 3/3,5 degrés cette après-midi.Une certaine froidure accentuée par la forte humidité du au brouillard.Temperature minimale de 0,5 degrés cette nuit avant la formation du brouillard et des stratus/nuages-bas.Lundi/Hier:Temperature maximale de 8 degrés;Temperature minimale de 1,5 degrés en soirée.Ciel très mitigé,alternance entre des nuages majoritairement nombreux et quelques éclaircies (plutôt rares et éphémères).Nuit de dimanche à lundi sous la pluie,une pluie qui "nous a accompagnée",et arrosée entre la soirée de dimanche et le milieu de la nuit. Dimanche :Concernant cette journée,la temperature maximale qui fut de 5 degrés a été atteinte en toute fin de soirée sous la dégradation pluvieuse après une journée passée dans le froid et le brouillard jusqu'en première partie d'après-midi,puis ensuite dans la brume et sous la grisaille jusqu'à l'arrivée de la pluie,le soir.

