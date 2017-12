Après une heure d'attente au sommet le brouillard veut bien se déchirer suffisamment et permettre au soleil de créer cette gloire de courte durée. il était temps; mon ombre est portée sur le sol .

température -5° et vent ~ 50km/h (mon anémo gèle à cause du givrage très rapide) windchill -15°.... c'est bien l'hiver !

Alors BON HIVER à TOUS !