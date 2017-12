Aucunes apparitions du soleil,ni de trouées n'ont été aperçus de la semaine,les hautes pressions plaquent tout ces phénomènes de basse couche.Cette journée de vendredi ne fait pas exception à la règle : grisaille infinie,obscurité et quelques bruines sont une nouvelle fois au programme.Temperatures douces pour compléter le tableau guère passionnant avec une temperature actuelle (et maximale?) de 10 degrés en ce moment et une temperature minimale (pratiquement aussi douce) de 8 degrés en fin de nuit.Hier :

De petites bruines sont tombées par intermittence (notamment au cours de la nuit et de la matinée) sous une chape de grisaille a tendance brumeuse,un plafond nuageux particulièrement bas qui,a nouveau n'a laissée aucunes chances d'apercevoir le moindre petit rayons de soleil ce jeudi.Les toutes dernières éclaircies ont été visibles lundi après-midi. Temperature maximale : 10 degrés;temperature minimale : 8 degrés au cours de la nuit.Remarquez les valeurs de temperatures minimales et maximales identiques entre celles d'hier et d'aujourd'hui! En bref des journée "pourries" tout comme les précédentes,et comme les prochaines d'après les prévisions,la série des jours gris,sans ensoleillement devrait donc se poursuivre avec plus ou moins de précipitations (pluies).

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)