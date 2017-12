Ciel bien dégagé sur les monts

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D50

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/11.0

Focale 56 mm

Objectif 28-80mm f/3.3-5.6

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.00

Petite sortie en raquette de 4h dans les monts du Cantal de 1000m à 1670m.

L'enneigement est conséquent et précoce, ce qui change des 3 dernières années.

Avec le redoux, la neige est changeante et attention certains passages sont délicats (corniche, fonte, givre, glace...). D'ailleurs, le Puy Chavaroche était sous mes yeux mais la raison a fait stopper mon ascension. C'est aussi ça le plaisir de la montagne ; accepter qu'elle soit nettement plus forte que nous.

4°c au moment de la photo.

Sur la photo, vue sur l'est du Cantal avec une belle mer de nuages depuis le pied du Chavaroche par son versant Ouest.