Au dessus de la Barre

La célèbre "Barre de Bayard" occuppe bien sa cuvette habituelle; après les photos "dessous" et "dedans" de Boubougap tout à l'heure, voici la vue "dessus", prise depuis les pistes de Chaillol, en direction du Devoluy.

St Michel de Chaillol était la seule station du Champsaur à émerger totalement du brouillard. St Léger-les-Mélèzes, Ancelle et Laye n'ont vu, au mieux, qu'une dissipation tardive et partielle.

Belles inversions de t° à la clé avec, par exemple, une TX de 0° à St Léger (1200 m), dans la purée de pois jusqu'à 15h, mais de 8° à Orcières (1600 m), sous le soleil toute la journée. A cette altitude, la neige commençait à se transformer en neige de printemps.