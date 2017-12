Temps semblant "endormie"

Quelques trouées de ciel bleu pâle (mais aucuns rayons de soleil entrevues,encore!) ont été parfois aperçues au cours de la matinée,mais ce ne fut que passager car les nuages-bas "crasseux" ont ensuite très vite réinvestis entièrement nôtre ciel.Quelques bruines se sont produites cette après-midi.L'amplitude thermique à brillée par son absence totale ce samedi avec une temperature minimale et une temperature maximale quasiment identiques toutes les deux car comprisent entre environ 9 degrés pour la minimale et 9,5 degrés pour la maximale!Le temps semblent comme endormie depuis plusieurs jours (et ça devient vraiment lassant!)!Température actuelle : 9 degrés.

