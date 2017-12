plein soleil sur les hautes Pyrénées

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Au terme de l'ascension du Pic Prada, la vue est splendide sur toutes les Hautes Pyrénées mais aussi sur l'Ariège non visible ici.

On distingue de gauche à droite la Munia, le Monte Perdido et le Marboré juste à droite du Pic Méchant, le Campbieil, le Pic Long, le Pic du Néouvielle, l'Ardiden, le Cambalès, le Balaïtous, le Palas, le Monné de Cauterets et les Gabizos.



Il fait -2.7 °C à 10h au pic du Midi. La neige commençait à s'humidifier plus bas sur certaines expositions.