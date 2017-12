Le Soleil finit sa course dans l'horizon maritime du Golfe du Lion, après avoir baigné la Provence de sa lumière du matin au soir. Un petit banc de cirrus en direction de l'Occitanie sublime les couleurs du couchant.

Le temps est toujours aussi calme et même depuis la colline de la Garde d'où est prise cette photo, le vent est totalement absent.

Joyeux Noël et bonnes fêtes ! :)

