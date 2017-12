La magie de noël

Dim. originale 6016*4016px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/4.0

Focale 20 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Photographe Scheib Guillaume

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2017 (Macintosh)

La soleil arrive enfin à s'imposer sur les massifs après une semaine entière de stratus et de bruine. Du coup l'ambiance hivernale est moins présente et les arbres sont retournés au vert. Seulement les bouleaux on réussi à fixer le peu d'humidité et de givre qui s'est formé durant les dernières heures.



Bonnes fêtes de fin d'année