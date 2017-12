Cumulus lointain

Appareil Canon

Canon EOS 700D

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/7

Focale 114 mm

ISO 100

Objectif 70-300mm

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Michael QUILLE

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS3 Windows

Petit cumulus provençal se reflétant dans le clos du Repausset-Levant.

Au passage, on peut noter les différentes teintes des camelles des Salins du Midi, la plus à droite, de couleur gris foncé, est la plus ancienne, alors que celle du fond (qui apparaît plus petite), d'un blanc immaculé, fait partie de la récolte de cette année.