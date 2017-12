Joyeux Noël !

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D7100

Exposition 1/3 sec

Ouverture f/18

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif 18.0-105.0 mm f/3.5-5.6

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

De la foudre un 26 décembre ? C'est possible ! Un bel orage s'est formé dans le Golfe de Saint-Tropez en fin de matinée avec des impacts positifs bien sentis sur le Cap Camarat.

On termine bien l'année dans le sud et de nouveaux orages sont possibles demain !

Plus de photos à venir sur :

https://tristan-bergen.wixsite.com/photography