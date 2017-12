retour dans notre Vercors avec de belles éclaircies

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D60

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/8.0

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif 18-55mm f/3.5-5.6

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.01

absent depuis 9 jours...ou nous n'avons pas vu une petit carré de ciel bleu dans la région parisienne ...ciel bas...crachin...la sinistrose assurée...partis ce matin de la capitale sous la pluie et le vent...arrivée sur Grenoble itou...et grisaille arrivée sur le Plateau.toutefois en milieu d'apm le soleil daigne se montrer et de belles éclaircies éclairent nos montagnes...pas bien longtemps car au moment du couchant la brume revient...et...demain on attend à nouveau la neige...