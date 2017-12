Le temps se débloque enfin!

Enfin,le retour de plus de mouvement,de plus de variation dans le temps après des jours et des jours de grisailles sous des hautes pressions indéboulonnables.Ce soir,le ciel se charge de plus en plus à l'avant d'une perturbation pluvieuse bien active. Ce matin,les éclaircies bien que pas très franches, ont fait leur grand retour avec quelques beaux rayons du soleil, mais cet après-midi, les nuages ont repris largement le dessus. Température actuelle :7,5 degrés. Température minimale : 4,5 degrés ce matin. Il y a eu un tout petit peu de pluie cette nuit.

