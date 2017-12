Averse et vent dans un air de saison (bien rafraîchit)

Averse et vent dans un air de saison (bien rafraîchit) Saint-Maximin 2017-12-27T15:31:00+01:00

Retour de l'agitation,de l'humidité (comme prévue) dans un air bien rafraîchit.Pluies faibles ,quelquefois modérées et continues cette nuit accompagnées de pas mal de vent dans un premier temps (60 km/h).Puis accalmie en fin de nuit et jusqu'en milieu de matinée avec la présence de quelques éclaircies,avant l'arrivée du front froid en fin de matinée.Une embellie lumineuse s'en est suivie jusqu' en debut d'après-midi avec cette fois-ci parfois de vraies éclaircies parmis les cumulus,les cumulifications du ciel de traîne.Depuis ça s'est à nouveau dégradée avec des ondées ponctuelles et du vent sous un ciel couvert.Pour ce qui est des temperatures un rafraîchissement progressif s'est mis en place depuis cette nuit avec une temperature actuelle d'environ 4 degrés en ce moment alors qu'il faisait 7/8 degrés en toute fin de soirée/debut de nuit,hier soir.

