Neige abondante an Pyrénées - l'Escurets

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/8.0

Focale 146 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Après le passage d'un bon coup de vent, c'est bien plus calme mais la neige recouvre tous les massifs à basse altitude. L'enneigement débute sous les 1000 m. La netteté matinale sur la chaîne de l'Escurets (1440 m au centre) n'annonce rien de bon et pour cause, le temps d'envoyer l'image à Infoclimat, tout se bouche et les montagnes se dissimulent à nouveau.

A gauche, le Rocher d'Aran (1798 m),et les crêtes de l'Ourlène (1813 m). A droite le pic d'Andurte et le Roumandares (1646 m)