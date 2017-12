Petite fraîcheur matinale

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/30 sec

Ouverture f/8

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 4.4 (Windows)

GPS 50.13°N, 3.87°E

Altitude GPS 143m

Boue, glace (fine) et givre (léger) parsemaient le bocage avesnois ce matin. En cause : une température ayant chuté à -1°/-2° en toute fin de nuit/début de matinée. Ceci faisant suite à des chutes de neige qui n'auront pas réussi à vraiment tenir en cours de nuit.

Heureusement que de bonnes quantités de sel avaient été répandues sur les axes principaux et en ville..



Bonne journée à toutes et à tous !