Lever lunaire

Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/120 sec

Ouverture f/8

Focale 95.4 mm

ISO 200

Objectif XC50-230mmF4.5-6.7 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 4.4 (Windows)

GPS 50.13°N, 3.9°E

Altitude GPS 165m

Les stratus vont et viennent, le soleil jouant péniblement à cache-cache avec eux. Il devait cependant s'imposer durablement quelques minutes après la prise de cliché. Ce doit être LA journée ensoleillée du mois...

Le niveau de l'Helpe Majeure était assez remarquablement haut ce matin : 0.75 m au-dessus de la "normale". Ne manquait (à vue de nez) qu'une trentaine de cm pour que le débordement s'opère. Ceci devrait être rectifié dès la semaine prochaine, voire ce week-end... L'Helpe Mineure, elle, est très vraisemblablement sortie de son lit au vu de ce qu'on pouvait lire sur Vigicrues, au moins au niveau des spots habituels, dont le moulin de Maroilles par exemple.



Bonne journée à toutes et à tous !