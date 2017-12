le vent tempétueux d'hier et de la nuit s'est calmé , Il ne souffle pas à plus de 80km/h sur les crêtes dominant le ville .Mais avec ce vent et une Th de -7° à 1700m il ne fait pas chaud !

vue sur le Champsaur,l' Embrunais et l'Ubaye jusqu'à la frontière italienne.