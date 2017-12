Le plateau Cerdan se pare de blanc

GPS 42.42°N, 1.99°E

Bonjour à tous :)



La couche au sol atteint une quinzaine de centimètre. 9 cm hier matin et 6 de plus ce matin.

La température remonte doucement et devrait passer dans le positif.



La photo a été prise par la personne hébergeant ma station météo.

Les stations Catalanes font le plein pour les vacances.

Ambiance bien différentes par rapport à l'année dernière où la neige manquait cruellement et que l'on randonnait en pull jusqu'à 2500 m !

En effet, il y a un an, la station d'Osséja enregistrait 14.6° au maximum pour le 29/12/2016.



Bonne journée à tous