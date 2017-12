Double arc-en-ciel et averse,redoux à venir

Un double arc-en-ciel est apparue durant un très court instant sous une averse accompagnée de vent,tandis que les rayons du soleil (se situant à l'opposés de la prise de vue) se reflétaient a travers toutes ces gouttes.Temperature actuelle d'environ 7,5/8 degrés.Pluies et temps momentanément bien assombrie sous un ciel chaotique tout à l'heure,en debut d'après-midi.Matinée grise avec quelques gouttes après un passage pluvieux (1mm) au debut de celle-ci ,probablement temporairement mêlée de quelques flocons vu la temperature a ce moment-là (entre 1 et 2 degrés).Il y a le temps de geler cette nuit avec une temperature minimale de -1 degrés. Hier/jeudi : Grâce à un ciel enfin limpide et entièrement dépourvu de toute nébulosité,il a pu gelée hier matin pour la première fois depuis une dizaine de jours avec une temperature minimale de -1,5 degrés avec également du verglas par endroits (dont ici) due aux chaussés encore humide suite aux quelques pluies de la veille.Quelques nuages,cumulus se sont manifestés à partir de l'après-midi mais sinon ce fut une journée pleinement lumineuse,"baignée" de soleil,la temperature maximale fut plus basse,plus fraîche que celles des jours précédents mais quand-même encore légèrement au dessus des moyennes de saisons avec un maximum de 6 degrés.

