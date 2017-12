Front neigeux

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D7100

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/7.1

Focale 17 mm

ISO 6400

Objectif 17.0-70.0 mm f/2.8-4.0

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7 (Windows)

Après une matinée froide avec une petite gelée, un front actif nous aborde avec dans un premier temps quelques flocons puis quelques minutes plus tard une intensification significative des précipitations avec d'énormes flocons et une baisse de la température à 1°c, tout a blanchi rapidement mais la température est vite remontée et maintenant c'est bien de la pluie qui tombe.