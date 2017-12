Enième neige de redoux

Appareil Canon

Encore une neige de redoux cet après-midi, forte ce soir au moment de la photo. Elle accroche difficilement en raison de températures une fois de plus trop élevées, la pluie devrait prendre le relais dans les minutes qui suivent.



C'est la 9ème chute de neige depuis le début du mois, paradoxalement pas de réel froid avec des gelées peu nombreuses et des froids peu marqués, le bilan thermique devrait d'ailleurs être positif avec 1° d'anomalie thermique mensuel.



Ce premier 1/3 de saison froide est surtout marquée par l'humidité et le faible ensoleillement.