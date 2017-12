Orage d'hiver

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D800

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/7.1

Focale 16 mm

ISO 100

Objectif 16.0-35.0 mm f/4.0

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Macintosh)

Temps bien agité en cette fin d'année sur la Normandie, contrastant avec l'année passée qui s'était terminée sous un imposant anticyclone et un remarquable épisode de givre.

En ce jour, après un front nocturne moribond, une traîne active se met rapidement en place dès la mi-journée avec la formation de puissants grains orageux en mer. L'un d'entre eux s'apprête à toucher Deauville, occasionnant une averse de grêle et des rafales à 100 km/h.

Températures quelconques de 6 à 9 °C selon si on est situé sous ou à l'extérieur des grains.