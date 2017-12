Et ça continue encore et encore....

24 cm de neige fraîche ce matin sur le haut de la ville . la chute a commencé avec une neige très sèche et froide hier soir pour ,maintenant, continuer avec une neige plus lourde qui tombe droit et rapidement . mon carottage indique une densité globale de ~ 145kg/m3 .le pelletage reste un sport d'hiver à la portée de tous et ... peu couteux sauf en énergie renouvelable !