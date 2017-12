Éclaircies et exceptionnelle douceur!

A l'arrière du front chaud de cette nuit apportant pluies et un radoucissement déjà sensible des températures (entre 6/7 degrés aux alentours de 00H00/01H00,un peu avant le front et 10/10,5 degrés en fin de front),tandis que le vent de sud/sud-ouest se renforçait progressivement (pour devenir assez fort en rafales notamment en fin de matinée avant de s'affaiblir ensuite peu à peu),cette douceur s'est accentuée au cours de la matinée avec déjà plus de 12 degrés a 09H00 du matin par exemple pour atteindre son apogée vers la mi-journée/le tout debut de l'après-midi avec un pic (de douceur) exceptionnel a...15 degrés!Un coup de chaud hivernale proche des records à cette époque de l'année,a moins de 2 jours du nouvel an/mois de janvier.Temperature au moment de la prise de vue (à 11H45) : 14,5 degrés!Hier soir,une brève giboulée de grésil s'est produite (ciel de traîne et instabilité restante de la journée)

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)