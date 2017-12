Redoux prononcé, coups de vent, neige en péril sur les Vosges

Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

La neige abondante depuis un mois sur les sommets et plateaux Vosgiens est en grand danger, avec le redoux humide amorcé, lequel va se poursuivre ces prochains jours.

Remontée spectaculaire de la température depuis hier soir. A Strasbourg, il fait 14°C cet après-midi contre 1°C hier soir vers 20h avec des flocons de neige énormes remplacés ensuite par la pluie. Plus de trace de neige jusqu'à 500 m désormais, point où les 10°C sont atteints. +6 ou 7°C au moment de la photo à 950 m, brouillard humide, parfois quelques gouttes venant aussi des arbres évacuant leur humidité sous des rafales d'ouest parfois violentes. Certains chemins sont encore très enneigés, d'autres à cette altitude sont déjà boueux avec la neige fondante. Au vu des prévisions (douceur presque printanière et belles éclaircies possibles demain avant de nouvelles pluies à toutes altitudes sur les Vosges pour commencer 2018) la neige encore abondante ici va souffrir. Les jours suivant le premier de l'an, un peu moins doux et probablement perturbés, n'assureront cependant pas une LPN toujours assez basse.

Au retour sur Strasbourg, vers 18 heures, 12°C, un peu de pluie tiède pour la saison, en tout cas bien plus douce que toutes celles si souvent tombées (parfois en neige éphémère) ces 5 dernières semaines.

Photo : auberge de la Rothlach, sur la route montant au plateau du Champ du Feu.