un soupçon de vent du nord visible grâce au petit banc de brouillard orographique "la barre de Bayard" sur le seuil des Alpes du sud . côté NE le panorama est juste magnifique ... côté ouest Ci spissatus et uncinus gagnent du terrain .

En soirée, bien que pas encore pleine, la lune sera majestueusement haute et propice aux balades nocturnes ,

bonne fin d'année à toutes et à tous .