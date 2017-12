La douceur accompagnée de vent et de pluie ces derniers jours a mis à mal le manteau neigeux. Il reste 20/30cm en terrain plat ici à 800m, parfois plus, parfois beaucoup moins.

L'enneigement débute des 600/700m avec cependant de fortes dispartités.

Les cours d'eau et cascades sont en cries.