Ou est passé l'hiver!

Pour ce tout dernier jour de l'année 2017,ce 31 décembre,après les 15 degrés d'hier après-midi,le flux de sud constant,tiède et assez turbulent (rafales de vent 50-60 km/h) combinée à une importante couverture nuageuse (apres les pluies fines d'hier après-midi et d'hier soir) ont maintenue le thermomètre a un niveau hors-saisons cette nuit avec une temperature minimale de près de....13 degrés (avec précisément 12,6/12,7 degrés en fin de nuit) au plus bas de la nuit!!La temperature a stagnée aux alentours des 14 degrés jusqu'en milieu de nuit!Ce matin apres un ralentissement,le vent se renforce à nouveau avec des rafales de vents parfois supérieurs à 60 km/h en cette fin de matinée,sous une douceur toujours aussi exceptionnelle avec une temperature actuelle de près de 14 degrés en ce moment tandis qu'une embellie se dessine avec un ciel qui se dégage considérablement mais cette embellie devrait être temporaire avant l'arrivée d'une perturbation pluvieuse dès cette après-midi.Ou est donc passé l'hiver!Celui-ci n'est même pas envisagé au vue des prévisions à long terme pour l'instant

!Finira t-il par arriver ou au moins passer?

