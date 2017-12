Hauteurs Aste Béon

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/8.0

Focale 9.12 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Après les 20° hier sur le boulevard des Pyrénées et un ciel d'après-midi remarquable, le suspens est devenu intolérable quant au record annuel d'ensoleillement sur la bonne ville de Pau. C'est chose faite avec au mieux une petite heure supplémentaire par rapport au précédent record de 2005 avec 2098,5 h. Franchement, l'astre majeur aurait pu nous aider à franchir la barre symbolique de la centaine mais bon, les facéties météorologiques font partie du jeu.

En ce dernier jour de 2017, il fallait grimper vers 850 m pour jouir d'une quinzaine de degrés. Du port de Castet, nous en avons profité avec Sibylle pour rejoindre la bordure septentrionale de la falaise aux vautours et admirer ce beau rayon de soleil sur les granges d'Aste-Béon, sur le pic du Rey (à droite) et le massif de l'Escurets (à gauche).

En bas, les villages de Bielle et de Bilhères en Ossau.



Belle soirée à tous et une année d'intensités jubilatoires !