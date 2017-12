La dernière de 2017

Appareil NIKON CORPORATION

Réveillon passé en solitaire, à marcher sur le sentier. Le vent jouait du soufflet, les cumulus affolés courraient dans le ciel laissant glisser leur ombre sur le chemin, et la lune éclairait de sa lumière argentée les champs gorgés de boue. Toute la nature semblait se préparer pour l'arrivée de Carmen. Et moi depuis que l'on parle de cette dépression, je n'ai plus que l'air de Carmen de l'Opéra de Bizet dans la tête. Belle fi d'année non ?