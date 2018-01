Arrivée de la ligne de grain

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Alors que Carmen génère pour l'instant des rafales modérées autour de 60 à 70 km/h, la puissante ligne de grain prévue par Arome approche par l'Ouest après avoir balayé le Médoc (131 km/h au Cap Ferret).

Cette ligne de grain fut très active au niveau électrique compte tenu de la saison dans laquelle nous sommes. Elle arrivera sur ma position 20 minutes après cette photo avec du grésil et un peu de grêle, des coups de tonnerre proches et des bourrasques approchant les 100 km/h sur les collines (101 km/h relevés à Cazats, un peu plus à l'est).



Coup de chance pour le prise de ce cliché, un arc-en-ciel apparaît brièvement durant 30 secondes, juste le temps de s'arrêter et de prendre une photo.