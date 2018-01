Ciel voilé en marge de la tempête

Dim. originale 3968*2976px

Le vent d'ouest souffle fort sur le littoral marseillais, mais sans vigueur exceptionnelle, il fut plus fort la semaine dernière par exemple. Comme Carmen, Eleanor évite la basse vallée du Rhône, royaume du Mistral qui reste plus abritée que le reste du pays sous ces flux d'ouest.

La Méditerranée est pour l'heure agitée, sans plus.

À noter la grande douceur avec déjà 16 degrés en bord de mer, ce qui est peu courant une matinée de début janvier !



Photo prise depuis le Sporting Club de la Corniche en direction de l'ONO.