Comme prévu, la tempête est passée sur le pays de Sarrebourg déracinant des arbres comme ici devant ma maison où le saule pleureur n'a malheureusement pas résisté aux très fortes rafales tôt ce matin et déjà fragilisé depuis 1999 ce qui a pas aidé. D'autres villages aux alentours ont eu davantage de dégats avec des tuiles envolées par exemple et des coupures de courant. C'est la tempête la plus forte en moselle sud depuis celle de février 2010