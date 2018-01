brouillard , pluie , grésil et VENT de FOLIE !

brouillard , pluie , grésil et VENT de FOLIE ! Saint-Laurent-du-Cros 2018-01-03T16:53:00+01:00

Une photo nulle mais les conditions étaient ...un peu difficiles!

le vent très fort et bien établi à 120 km/h a poussé une rafale à 184 km/h ( mon nouveau record) m'obligeant à m'agripper au poteau de clôture ! j'ai profité d'un court répit pendant ma descente titubante pour sortir mon appareil . même les fils de fer s'envolaient . expérience particulière du bruit assourdissant sur la capuche et la démangeaison sur les jambes dû au grésil combiné au vent qui m'a paru "lourd" ... peut être à cause de l'humidité contenue dans l'air ?